VIESTE CITTA’ SEMPRE PIU’ DIGITALE. DA OGGI I TRIBUTI SI PAGANO DIRETTAMENTE DALLO SMARTPHONE. SANDRO SIENA: “UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA”

Il Comune di Vieste continua a percorrere la strada dell’innovazione digitale dei servizi offerti agli utenti nella gestione delle principali entrate comunali. Da qualche giorno è disponibile Link Mate , il nuovo servizio di pagamento informatizzato. Un sistema che consentirà con pochi semplici click di ottemperare agli oneri contributivi (non solo per la Tari ma anche per Tasi, Imu, Ici), nonchè di consultare la propria posizione e dialogare direttamente con gli uffici attraverso un sistema di messaggistica, evitando così di essere obbligati a recarsi necessariamente sul posto, risparmiando anche molto tempo. Una vera e propria rivoluzione tecnologica che modifica il rapporto tra il cittadino e l’Ufficio Tributi.

“Questo sistema – dichiara il consigliere delegato all’informatizzazione del Comune di Vieste, Sandro Siena – aiuterà notevolmente sia il contribuente che il Comune per la riscossione delle tasse: il cittadino, perché potrà fare tutto comodamente da casa sua, mentre per il comune la grande novità è che il pagamento che verrà effettuato con questo sistema arriverà in tempo reale nell’ufficio tributi, e andrà a velocizzare il controllo di chi ha pagato o meno le tasse.

Sul sito del comune l’utente troverà un banner sul lato destro della home con la scritta link mate, e cliccando si accede alla piattaforma. Attraverso questo Portale LINK Mate, gli utenti possono accedere in sicurezza e senza vincoli di orari e giorni alla propria posizione, fruire di numerosi servizi e pagare quanto dovuto con la stessa metodologia degli acquisti online. I servizi connessi ai tributi comunali – conclude Siena – in futuro saranno presenti anche sull’App IO che rappresenta il punto di accesso ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione direttamente dallo smartphone “.