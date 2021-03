BASKET SERIE A2 – Le strade tra la Cestistica e Lino Lardo si separano

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica di aver sollevato Lino Lardo dall’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente la guida tecnica è stata affidata, temporaneamente, a Nicolas Panizza coadiuvato dall’assistente Giacomo Piersante. L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica di aver sollevato Lino Lardo dall’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente la guida tecnica è stata affidata, temporaneamente, a Nicolas Panizza coadiuvato dall’assistente Giacomo Piersante.

A tal proposito, il Presidente Amerigo Ciavarella dichiara: “Separarsi da Lardo è stata una scelta dolorosa; l’anno scorso ci ha salvato da una complicata situazione in classifica e la squadra ha risalito la china arrivando in zona playoff. Quest’anno invece con tutte le attenuanti del caso e le difficoltà che sembrano perseguitarci, i numeri non sono confortanti e c’era bisogno di dare un ulteriore scossone. Ringraziamo Lino che, sin dal primo giorno, ha lavorato con serietà, impegno, dedizione e correttezza professionale e gli auguriamo le migliori fortune con la Nazionale e per il suo futuro professionale. Parallelamente, siamo fiduciosi del lavoro della squadra e dell’operato che Nicolas Panizza metterà in atto in questi giorni. A lui ed il vice Piersante va il nostro incoraggiamento, certi che la loro professionalità possa portare i primi frutti già a partire da domenica contro Napoli. Nel frattempo, l’obiettivo resta la salvezza e lavoreremo affinché sia raggiunta al più presto possibile”.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo