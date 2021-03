BASKET SERIE A2 – Napule è… al PalaCastellana contro l’Allianz Pazienza

Ospite di riguardo per la Cestistica Città di San Severo che domani 7 marzo riceve la schiacciasassi e capolista del girone rosso Ge.Vi. Napoli. I partenopei sono avversario noto ai padroni di casa, già affrontati in Supercoppa ed all’andata con uguale esito negativo, ma sempre a domicilio. L’aria di casa si spera dia nuova linfa ai Neri, perché l’ultima uscita nell’infrasettimanale di Pistoia, proprio non è andata giù a dirigenza e tifosi. Il sodalizio del presidente Ciavarella ha giocato anche l’ultima carta, quella del cambio in panchina, con squadra al momento affidata a Nicolas Panizza ed a Giacomo Piersante, sperando nell’ennesima scossa. Fortunatamente si torna subito in campo, per trasformare rabbia e delusione in energia positiva!

Certo la compagine di Coach Sacripanti è leader indiscussa del torneo ma Clarke e compagni si sono ripromessi di abbandonare qualsiasi sudditanza psicologica giocando sempre col coltello fra i denti. Del resto il tempo stringe e se davvero i Neri vogliono continuare a nutrire chance di salvezza devono rimboccarsi le maniche e tirar fuori l’orgoglio giallonero per raggiungere l’obiettivo. Non sarà del match il capitano Emidio di Donato per una lesione al medio gluteo che lo terrà fuori almeno una settimana.

Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Mauro Moretti di Marsciano, Francesco Terranova di Ferrara ed Alex D’Amato di Tivoli. Appuntamento con la consueta diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS dalle 17.45.

Credits foto: Carlo Falanga | Ge.Vi. Napoli

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo