TORREMAGGIORE – FUTSAL SERIE B – POLISPORTIVA, TERZA VITTORIA INTERNA CONSECUTIVA E SALVEZZA OTTENUTA CON 5 GIORNATA DI ANTICIPO

📣 TERZA VITTORIA INTERNA CONSECUTIVA E SALVEZZA OTTENUTA CON 5 GIORNATA DI ANTICIPO

Una gara dai due volti quella disputata oggi alla tensostruttura di Via de Gasperi, dove i rossoblù🔴🔵 hanno ospitato il Barletta Calcio a 5 🔴⚪. Solito primo tempo della Polisportiva, che domina e crea tanto ma va all’intervallo sotto di un gol per poi reagire alla grande nella ripresa vincendo per 7️⃣ – 5️⃣ una partita in cui il risultato nel finale non è mai stato in discussione.

Andiamo con ordine:

Pronti, via e Spano serve Pazienza che si avventa sul pallone e deposita nel sacco; neanche il tempo di esultare che Filannino pareggia con un bel destro da posizione defilata. Olivieri inizia le rotazioni e Angelini, entrato da poco, è bravo a siglare il 2-1. Heredia, Tricarico sfiorano il gol del 3-1 e subito dopo Mura fallisce da pochi passi tirando clamorosamente alto a porta vuota. Nel finale di tempo gli ospiti prima pareggiamo sfruttando un errore difensivo della Polisportiva e nel finale di tempo addirittura trovano il gol del 3-2 con un tiro deviato.

Nella ripresa i rossoblù partono forte e in 5′ si portano sul 5-3 grazie alle reti di Tricarico, Heredia e Angelini. Ancora Heredia sigla il 6-3. Il Barletta ci prova su calcio piazzato ma Di Genova risponde presente su un paio di bolidi calciati da Divincenzo.

Gli ospiti schierano il quinto di movimento ma è ancora la Polisportiva ad andare a segno con Rossa, abile a calciare dalla propria area di rigore a porta sguarnita.

Nel finale gli ospiti vanno a segno prima al termine di una bella azione con il portiere di movimento e poi con Divincenzo, bravo a realizzare a 40″ dal termine un tiro libero causato da un fallo di mano di Tricarico.

Termina 7-5 per la Polisportiva che ottiene il terzo successo casalingo consecutivo e sale a quota 24 punti in classifica con ben 19 punti di margine dal penultimo posto attualmente occupato dal Venafro, che deve disputare solamente altre 4 partite. Dunque, salvezza ottenuta con 5 giornate di anticipo per la compagine del Presidente Caserta che l’anno prossimo per il terzo anno consecutivo disputerà la Serie B portando il nome della città di Torremaggiore in giro per lo stivale.

🔴🔵 POLISPORTIVA TORREMAGGIORE 7

⚪🔴 BARLETTA C5 5

⚽⚽ ANGELINI 🇮🇹

⚽⚽ HEREDIA 🇦🇷

⚽ TRICARICO 🇮🇹

⚽ PAZIENZA 🇮🇹

⚽ ROSSA 🇧🇷