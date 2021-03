SAN SEVERO – GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: QUESTA SERA LA CONSEGNA DI UN ATTESTATO DI GENTILEZZA ALLE DONNE IMPEGNATE DURANTE L’EMERGENZA COVID 19

Questa sera alle ore 19,00, presso la Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini, alla presenza del Sindaco Francesco Miglio, dell’Ambasciatrice alla Gentilezza Arcangela De Vivo, dell’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino e dell’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti, saranno consegnati attestati di gentile ringraziamento per il lavoro svolto durante l’emergenza covid 19 alle donne che operano in associazioni di volontariato della nostra città e al personale medico sanitario, per la dedizione e l’impegno prestato al servizio della nostra comunità. L’iniziativa, per celebrare la giornata internazionale della donna è dell’Amministrazione comunale di San Severo su proposta dell’Ambasciatrice della Gentilezza Arcangela de Vivo.

“La giornata di oggi, 8 marzo, è una ricorrenza nata – dichiarano il Sindaco Miglio, l’Ambasciatrice De Vivo e gli Assessori Iacovino e Venditti – per far riflettere sull’importanza dell’emancipazione della donna, affinché il genere femminile possa beneficiare delle stesse opportunità di quello maschile nel realizzare le proprie ambizioni personali. Un paradigma ormai superato ma che è bene celebrare per cogliere l’essenza positiva dell’essere Donna oggi. Donne che al tempo di oggi danno prova di forza e coraggio inimitabili, che lottano per il rispetto che meritano, libere di scegliere la loro vita. Ed in questa emergenza epidemiologica le donne sono state chiamate ad enormi sacrifici per riorganizzare i tempi e gli spazi dedicati alla famiglia, per supportare l’apprendimento dei figli e onorare con forza e determinazione il proprio lavoro. Sempre un grande plauso alle donne che lavorano tra le mura domestiche spesso dimenticate e considerate fragili. A loro va il nostro Augurio e che sia per 365 giorni l’anno”.

L’iniziativa proposta dall’ambasciatrice alla gentilezza Arcangela De Vivo, che sposa le cause e condivide le buone pratiche proposte dalla Rete Nazionale Costruiamo la gentilezza, diretta da Luca Nardi, grazie alla collaborazione e la sinergia con gli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Cultura del nostro Comune, prevede per la giornata internazionale della Donna una semplice e sobria cerimonia nella sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini alle ore 19,00 con la consegna di un encomio e un omaggio floreale alle donne che in prima linea hanno prestato servizio alla nostra comunità in un momento di forte emergenza epidemiologica.

SAN SEVERO, 8 marzo 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo