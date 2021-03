APRICENA – AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19 PER CANONI, SERVIZI ERP E MOROSITÀ PREGRESSE

AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19 PER CANONI, SERVIZI ERP E MOROSITÀ PREGRESSE.

Si informa la cittadinanza che l’ARCA CAPITANATA (Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare) Foggia, ha emanato in data 04.03.2021 un Avviso Pubblico in cui informa della sussistenza di un fondo di solidarietà della entità di € 632.700,00 connesso al contagio da Covid-19 (assegnato dalla Regione Puglia, con Delibera di G.R. n. 1967 del 07.12.2020) per sostenere economicamente gli assegnatari alloggi E.R.P. in comprovate difficoltà economiche nel pagamento dei canoni e servizi e ciò anche in riferimento a morosità pregresse.

L’accesso a tali benefici è previsto per gli assegnatari E.R.P. aventi i requisiti indicati nell’Avviso Pubblico, tra cui: – un reddito anno 2019 non superiore ad € 15.250,00, in regola con i pagamenti alla data di presentazione della domanda, ossia non essere moroso, con riferimento al 31/12/2019, di un importo superiore a quattro canoni di locazione oltre ad un importo di quattro rate debito in caso di rateizzazione in corso.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite un apposito modulo a decorrere dal 08.03.2021 alle ore 12,00 del 31.05.2021 e presentate: per mezzo raccomandata a/r; per mezzo pec con firma digitale o per mezzo delle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini, ovvero patronati, C.A.F. ecc…

In ogni caso, per inoltrare le istanze del beneficio in oggetto, è necessario consultare l’Avviso Pubblico e il Modello di Domanda in allegato.

Per ogni ulteriore informazione,è possibile rivolgersi allo Sportello Solidale (C.so Generale Torelli – Ufficio attigui all’Anagrafe: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – dal lunedì al venerdì – tel. 0882/646734).

L’Assessore alle Politiche Sociali

dott.ssa Agata Soccio