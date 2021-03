FOGGIA – Dopo poche ore da un furto presso l’Area di Servizio “Gargano Ovest” ai danni di un autotrasportatore, la Polizia Autostradale rinviene l’intera refurtiva

Nella notte del 03.03.2021, un autotrasportatore fermo in sosta presso l’Area di Servizio “Gargano Ovest” dell’Autostrada A14, nei pressi di Foggia, subiva il furto di quasi tutto il carico trasportato, costituito da centinaia di pneumatici nuovi per veicoli di alta gamma destinati ad equipaggiare veicoli nuovi di fabbrica ancora da commercializzare.

Solo al momento di rimettersi in viaggio l’autista, un uomo di nazionalità bielorussa, ha fatto la sgradevole scoperta. Dopo aver chiesto aiuto agli addetti della Stazione di servizio, veniva raggiunto dagli agenti della Sottosezione autostradale di Foggia che l’accompagnavano in ufficio per sporgere denuncia. Adempiute queste formalità si rimetteva in viaggio per raggiungere la propria destinazione.

Gli uomini della Sottosezione autostradale non si sono però persi d’animo e si sono messi immediatamente all’opera. Personale in borghese ha battuto attentamente chilometri di strade limitrofe all’autostrada alla ricerca di un autocarro di grosse dimensioni, l’unico in grado di poter trasportare un carico tanto voluminoso: le prime risultanze investigative facevano concentrare l’attenzione degli investigatori su alcuni veicoli transitati in autostrada in orario compatibile con il furto.

L’impegno veniva premiato alcune ore dopo; presso un autoparco ubicato nei pressi del centro abitato di Cerignola veniva individuato un mezzo simile ad uno di quelli ricercato, all’interno del quale venivano rinvenuti 232 pneumatici corrispondenti nel numero e nelle caratteristiche a quelli trafugati. Il veicolo veniva sottoposto a sequestro ed i pneumatici saranno restituiti all’avente diritto.

Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all’identità degli autori del delitto che, comunque, sono stati privati dell’ingente refurtiva, del valore di mercato non inferiore a 35.000 Euro.

9.03.2021