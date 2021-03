Nella notte scorsa a San Giovanni Rotondo, per cause che ancora restano da accertare tre mezzi edili, un escavatore e due automobili hanno preso fuoco. I mezzi apparterrebbero alla ditta che sta eseguendo i lavori della fogna in città.

Le cause sono ignote, sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine alle quali sono affidate le indagini.