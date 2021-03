BASKET – SERIE A2 – Allianz Pazienza – Ravenna: ora… si deve vincere!

Recupero dell’undicesima di andata al PalaCastellana di San Severo tra la Cestistica ed il Basket Ravenna. Per i padroni di casa un altro avversario coriaceo, certamente non ai livelli dell’exploit della stagione passata (quando chiuse da capolista) soprattutto per la partenza a rilento dovuta al Covid che ne ha condizionato la preparazione iniziale, con ripercussioni successive causa i tanti infortuni. Ad ogni modo la formazione di Coach Cancellieri sta risalendo la china anche grazie all’innesto di Rebec, ex Cibona Zagabria, ed all’esperienza di Cinciarini, tra i giocatori più esperti di questa categoria. Un roster di assoluto livello completato da Venuto e Denegri, l’ex giallonero Maspero, il veterano Chiumenti, il lungo Samme Givens e gli under (solo a livello anagrafico) Oxilia e Simioni.

In casa Allianz dopo i timidi segnali di miglioramento intravisti nella gara contro Napoli si spera di recuperare il prima possibile capitan Di Donato, nell’ulteriore contributo degli ultimi due arrivati Maganza e Clarke e su un gioco che finalmente sembra coinvolgere maggiormente i lunghi, variando le soluzioni offensive. Aldilà di tutto, ciò che preme in questo momento è fatturare la posta in palio, quei due punti che mancano dal carniere giallonero da un mese circa e che sono l’unica medicina utile per proseguire al meglio la stagione.



Palla a due alle ore 20.30 con direzione arbitrale affidata a Enrico Bartoli di Trieste, Marco Catani di Pescara, Stefano Wassermann di Trieste e consueta diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS.



Nel frattempo, la gara prevista per domenica 14 contro l’Unieuro Forlì è stata posticipata all’8 Aprile alle ore 20.

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo