FOGGIA – Con Eccellenze in Digitale la CCIAA a supporto della presenza web delle imprese del territorio

Con Eccellenze in Digitale la CCIAA di Foggia a supporto della presenza web delle imprese del territorio

Inizierà martedì 16 marzo, per le aziende di Capitanata, il percorso formativo in materia di digitale realizzato dal Pid (Punto di Impresa Digitale) della Camera di commercio di Foggia.

Si tratta di una serie di webinar gratuiti realizzati nell’ambito del programma “Eccellenze in Digitale”, un programma nazionale pensato da Unioncamere, con il supporto operativo di Google e lo sviluppo sui territori dei Punti di impresa digitali delle Camere di commercio.

La partecipazione ai webinar è aperta ad imprenditori, dipendenti, liberi professionisti e studenti.

I webinar di approfondimento saranno incentrati sugli strumenti a disposizione delle imprese per migliorare e gestire al meglio la propria presenza web per fronteggiare l’emergenza e per cogliere le opportunità imprenditoriali post Covid. Dall’analisi di contesto, alla individuazione di potenziali target, alle piattaforme utili per creare il proprio business digitale.

Tutte le informazioni relative al percorso Eccellenze in Digitale 2021 e le modalità di registrazione ai webinar sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente ( https://www.fg.camcom.gov.it/assistenza-alle-imprese/innovazione-e-digitale/pid-punto-impresa-digitale/eccellenze-digitale-2020 ).

Il primo webinar, martedì 16 Marzo alle ore 15:00, avrà come tema:

“Costruire una prima presenza online disintermediata partendo da zero e farsi trovare”.

Per partecipare al webinar è necessario registrarsi, entro lunedì 15 Marzo.