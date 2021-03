FOGGIA – ROTARY CLUB, CERIMONIA DI CHIUSURA DELLA BORSA DI STUDIO FRANCESCO TUCCI

Nella serata dell’8 marzo 2021, con l’autorevole presenza on line delle più rappresentative autorità rotariane, si è svolta la cerimonia di chiusura del Global Grant “Borsa di Studio al dott. Francesco Tucci” di 33.000 $ che, erogata dalla Rotary Foundation su iniziativa del Rotary Club Foggia, ha consentito al giovane ricercatore dell’Università di Foggia la permanenza di un anno presso l’Erasmus University Medical Center di Rotterdam, il più grande ed uno dei centri medici universitari scientifici più autorevoli in Europa.

Dopo il sempre toccante momento degli inni, incluso quello olandese, il Presidente del Rotary Club Foggia, Luigi Miranda, ha ringraziato gli illustri ospiti ed ha indirizzato un messaggio di gratitudine per la vicinanza e la collaborazione alla Presidente del Rotary Club Rotterdam, Theresia Hacksteiner, che, a sua volta, si è detta onorata dell’invito a questa speciale occasione ed ha rivolto i complimenti al dott. Tucci per l’importante esperienza grazie all’opportunità offerta dalla Rotary Foundation tramite il R.C. Foggia.

Richiamandosi a queste parole, il Presidente Miranda ha sottolineato “il dovere di noi rotariani ad essere presenti e sostenere le eccellenze del nostro territorio, spronandoli a fare di più”, quindi ha ceduto la parola al Governatore Giuseppe Seracca Guerrieri che ha ricordato la numerosità dei progetti nel Distretto 2120 ma anche in altri Distretti perché, soprattutto in questo periodo, “c’è bisogno di Rotary!”.

Nel successivo intervento il DGE Gianvito Giannelli, Responsabile Borse di Studio Rotary Foundation Distretto 2120, si è complimentato con il R. C. Foggia per “il lavoro svolto, che viene da lontano con attività di programmazione continua sotto l’attenta guida del prof. Riccardo Giorgino, creando opportunità per giovani talenti nel fare rete con le Università italiane e straniere”.

Parole di fervidi auspici per il giovane borsista foggiano sono poi venute dall’autorevole Presidente della Commissione Rotary Foundation del Distretto 2120, Riccardo Giorgino, nonché Presidente del Consiglio dei Past Governatori. “Sono davvero compiaciuto – ha sostenuto – per l’attività del Rotary Club Foggia, efficacemente e magistralmente guidato da Luigi Miranda, e del lavoro avviato lo scorso anno dall’allora Presidente Antonella Quarato che aveva intrapreso l’obiettivo di formazione ed investimento nei giovani”.

Nella duplice veste di dirigente scolastico presso il liceo di San Giovanni Rotondo e di Presidente del Rotary Club del centro garganico, il prof. Antonio Tosco ha ribadito l’importanza dell’orientamento per consentire ai giovani di aprire orizzonti sul proseguimento degli studi.

A seguire l’attesa relazione del dott. Francesco Tucci che, dopo aver ringraziato tutte le parti intervenute per l’importantissima opportunità offertagli, si è soffermato a descrivere le modalità del lavoro di ricerche in ambito oncologico delle cellule staminali per comprendere i meccanismi alla base della proliferazione delle cellule tumorali che, nei casi dei tumori della lingua, presentano una forte aggressività.

Il giovane borsista ha poi illustrato, con la proiezione di slides, lo sviluppo dell’epigenetica con le mutazioni e le alterazioni del gene sino alla formazione di metastasi che in laboratorio si osservano su campionature di topi (che hanno le caratteristiche della lingua simili a quelle dell’uomo). Infine ha riferito di altro aspetto oggetto di studio a Rotterdam consistente nella tecnologia di generazione di organoidi tumorali mediante una gelatina che simula i tessuti connettivi di origine mesenchimale.

In chiusura, la Past President Antonella Quarato ha sintetizzato le tappe di questo importante Global Grant e ringraziato i protagonisti a cominciare dal Prof. Riccardo Giorgino e dal DGN Nicola Auciello, il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia Pierpaolo Limone e la Prof.ssa Claudia Piccoli (Ordinario di Biochimica del Dipartimento di Medicina presso Unifg), rimarcando i ruoli della Rotary Foundation e di tutti i rotariani.

Infine i saluti finali del Governatore Giuseppe Seracca Guerrieri: “Complimenti! E’ il Rotary che ci piace!!”.