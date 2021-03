SAN SEVERO – “Etica e sostenibilità”. Dietro l’innegabile volto tragico della pandemia si cela un’opportunità: prendere coscienza dei passi fatti nella direzione sbagliata

“Etica e sostenibilità”

Dietro l’innegabile volto tragico della pandemia si cela un’opportunità: prendere coscienza dei passi fatti nella direzione sbagliata

“Dietro l’innegabile volto tragico della pandemia si cela un’opportunità: prendere coscienza dei passi fatti nella direzione sbagliata”. Se ne discuterà nell’incontro organizzato dall’Inner Wheel Club di San Severo venerdì 12 marzo a partire dalle 19.30 su piattaforma zoom. L’evento è organizzato dal locale Club Inner Wheel in collaborazione con il Club Inner Wheel di Benevento, guidato dalla presidente Filomena Cotroneo Pacelli e con il Club di Potenza presieduto da Daniela Olita De Carlo. L’incontro on line intende approfondire alcuni aspetti etici e di sostenibilità ambientale che la pandemia ha di fatto messo in primo piano. “È importante – spiega Concetta Pacentra, presidente dell’Inner Wheel di San Severo -, riflettere su quali criticità hanno generato la pandemia per guardare al futuro con una prospettiva diversa evitando di commettere ancora gli stessi errori”. Due giovani relatrici illustreranno i vari aspetti. Elena Ciavarella, giurista e consulente ambientale dopo la laurea a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università di Bari, ha collaborato con la cattedra di Diritto penale della medesima università. Ha affiancato alla pratica forense un periodo di 18 mesi di tirocinio presso la DDA di Bari dove ha approfondito le tematiche relative agli illeciti ambientali in ambito nazionale e internazionale. A tale attività affianca da qualche tempo quella di freelance come copy writer e consulente per alcuni progetti nel mondo green. Eleonora Mongelli, vice presidente della Federazione italiana diritti umani è promotrice di diverse campagne per la difesa di prigionieri politici e vittime di persecuzione politica nel mondo. Si è occupata di tutela dei diritti umani e civili denunciando le condizioni di oppressione delle minoranze. La serata sarà moderata da Antonella Pellegrino, segretaria del Club Inner Wheel di San Severo. Per seguire l’evento è possibile prenotarsi scrivendo all’indirizzo mail: apsansevero@gmail.com.