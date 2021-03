SAN SEVERO – SCRIVE UN LETTORE: LA TECNOLOGIA A SUPPORTO DEL PATRIMONIO STORICO – CULTURALE

Magnifica redazione in allegato un’idea che spero, vi piaccia pubblicare. Il tutto ovviamente per valorizzare ancor più San Severo.

Vincenzo Naturale

LA TECNOLOGIA A SUPPORTO DEL PATRIMONIO STORICO – CULTURALE

San Severo è senz’altro un modello di grandezza e bellezza culturale. Chiese, palazzi gentilizi, personaggi illustri. Allora per valorizzare maggiormente questi aspetti culturali direi di porre nei pressi dei luoghi di culto, dunque palazzi storici, abitazioni o busti di personaggi illustri; un qr code che ne illustri le peculiarità storiche. A tal modo di suscitare curiosità nel passante non meno per il turista. Rimanendo contemporaneamente in ambito tecnologico, andando incontro in tal senso, anche a favore delle generazioni odierne. A monte ovviamente un sito web con le specifiche che direi, vista la bravura delle nuove leve, da far progettare ai ragazzi della nostra cittadina. Insomma una piccola idea per avvicinare ancora più San Severo al cuore di tutti.

