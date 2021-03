FOGGIA – Bomba ad un locale: due arresti

Bomba contro uno studio professionale, scattano gli arresti a Foggia. In relazione ad uno dei gravi atti dinamitardi avvenuti in città nel 2020 – l’esplosione avvenuta in via Molfetta, che danneggiò lo studio di un perito assicurativo – le indagini dirette dalla locale Procura della Repubblica e condotte dal Nucleo Investigativo di Foggia hanno permesso di eseguire ordinanze di custodia cautelare con l’arresto di due persone ritenute responsabili del danneggiamento . Il fatto, lo ricordiamo, avvenne la sera del 18 novembre scorso.

I dettagli dell’operazione verranno forniti in mattinata, nel corso di una conferenza stampa da remoto.