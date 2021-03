COVID-19 – DA LUNEDÌ 15 MARZO LA PUGLIA IN ZONA ROSSA!

A seguito del nuovo monitoraggio settimanale il ministero della Salute da lunedì 15 marzo ha disposto che alcune Regioni cambiano colore, e passano nella fascia di rischio più alta. Il ministero della Salute ha firmato l’ordinanza che stabilisce il cambiamento di colore: scatta la zona rossa per Lombardia, Piemonte, provincia autonoma Trento, Lazio, Friuli-Venzia Giulia, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto e Marche. Sulla Basilicata sarebbero in corso delle verifiche. Campania e Molise restano in arancione