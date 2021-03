FOGGIA – De Rosa (Italia in Comune): “Il Sindaco Landella si dimetta”

“Il Sindaco di Foggia, Franco Landella, prenda atto di non avere più una maggioranza in Consiglio comunale e rassegni le proprie dimissioni”. E’ quanto afferma il coordinatore cittadino di Italia in Comune, Gianni De Rosa, che prosegue: “la Comunità foggiana sta assistendo, in queste settimane, a vicende poco edificanti che stanno interessando l’Amministrazione Landella. Ultime in ordine di tempo l’insediamento della Commissione di accesso agli atti, decisa dal Prefetto, e l’incapacità, nel corso della seduta consiliare di ieri, di eleggere il nuovo Presidente del Consiglio comunale. Landella – evidenzia De Rosa – non può certamente navigare a vista né quel che resta della maggioranza che ancora lo sostiene può continuare a disimpegnarsi totalmente rispetto ai tanti problemi che attanagliano la città di Foggia, per continuare ad esercitarsi nelle ritualità e nelle discussioni sulla spartizione delle poltrone. Non si può continuare a governare sulle macerie. E’ necessario amministrare la città, risolvere le sue problematiche e farlo con determinazione in una fase storica drammatica come quella che stiamo vivendo a livello globale a causa della pandemia. E’ giunta l’ora che si provveda a porre in essere tutti quegli atti propedeutici a restituire la parola agli elettori. Landella – conclude De Rosa – si arrenda all’evidenza dei fatti del fallimento dell’Amministrazione da lui guidata e dell’azione politica della sua – ormai inesistente – maggioranza”.