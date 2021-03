SAN SEVERO – CAMERA MORTUARIA OSPEDALE MASSELLI MASCIA: SIGLATA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SEVERO E L’ASL FOGGIA

Nei giorni scorsi è stata siglata una CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SEVERO E L’ASL FOGGIA per l’uso della Camera Mortuaria sita nell’annesso Presidio Ospedaliero Teresa Masselli Mascia di San Severo.

A sottoscrivere la convenzione sono stati il Sindaco Francesco Miglio per il Comune di San Severo e, su espressa autorizzazione del Direttore Generale ASL FG dr. Vito Piazzolla, il dr. Giuseppe Russi, Direttore della Medicina Legale, per la Direzione del Dipartimento di Prevenzione.

Tanto, nell’univoco intento tra Comune e ASL, di migliorare l’assistenza anche nel tragico evento della morte, nel contesto di un’epoca caratterizzata dall’oscura presenza dell’epidemia Covid-19, che vede impegnata l’Azienda Sanitaria ed il Comune in una strenua attività assistenziale e preventiva, all’insegna di “nessuno escluso” anche laddove si è spenta la vita.

Con la predetta convenzione l’ASL Foggia si impegna a mettere a disposizione del Comune di San Severo l’obitorio del P.O. di San Severo (sala di osservazione con annesse celle frigorifere e camere ardenti) per la custodia dei cadaveri, limitatamente a persone defunte residenti nel Comune o cadaveri scoperti nel territorio del comune stesso. Sono di competenza del Comune di San Severo lo svolgimento delle pratiche amministrative e l’emanazione degli atti relativi a deposito, trasporto, autopsia, seppellimento ed altri aspetti della gestione della salma disciplinati dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285 “Regolamento di polizia mortuaria “in particolare ai Capi da I a VIII”. La Direzione delle camere mortuarie aziendali è attribuita alla Struttura di Medicina Legale del P.O. di San Severo contattabile negli orari di lavoro, attraverso personale dedicato, per quanto di competenza. Sarà cura del Responsabile della medesima Struttura, seguire i rapporti con gli Uffici Sanitari e di Stato Civile del Comune e con gli Uffici giudiziari, per quanto di competenza.

La convenzione, con decorrenza dal 1 marzo 2021, ha validità quinquennale, con scadenza prevista per il 28 febbraio 2026.

SAN SEVERO, 12 marzo 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo