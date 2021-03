VIESTE – GEV CAPITANATA SALVA TRE GATTI BLOCCATI SU UN ALBERO!

Erano saliti sull’albero sicuramente per seguire una gatta in estro e tutti e tre poi, non sono più riusciti a scendere. I loro lamenti hanno attirato l’attenzione dei passanti che prontamente hanno contattato le autorità locali che hanno disposto l’intervento delle GEV Capitanata per il recupero degli stessi. Per la posizione difficoltosa in cui si trovavano è stato necessario l’uso del cestello e di due operatori. Alla fine i gatti sono stati fatti scendere. Trattandosi di gatti di una vicina colonia felina si procederà alla loro sterilizzazione.