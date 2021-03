POGGIO IMPERIALE – Completate dosi di vaccino anti Covid per over 80. Tutte le fotografie!

Da Poggio Imperiale

Martedì e Mercoledì 9 e 10 Marzo, presso i locali ASL di Poggio Imperiale, sono state somministrate tutte le prime dosi di vaccino anti Covid per gli over 80 del paese.

L’organizzazione preventiva del Gruppo Intervento Volontari Emergenza, la locale associazione di Protezione Civile, ha permesso agli operatori sanitari USCA di San Severo di procedere alle vaccinazioni senza troppi intoppi e più in fretta del previsto (3 minuti a vaccinazione contro i 7 della media nazionale).

Soddisfatti per la buona riuscita del piano il sindaco dott. Alfonso D’Aloiso ed il presidente della Protezione Civile Giuseppe Saccone, che ringraziano tutti i volontari per le fatiche di queste settimane e gli anziani per la correttezza e la pazienza avuta nell’attesa del proprio turno.

Presente alle somministrazioni anche il Direttore Generale dell’ASL dott. Vito Piazzolla, che ha sottolineato quanto sia prioritario proteggere prima di tutti i nostri anziani ed i più vulnerabili per alleggerire il carico del COVID-19 sulle strutture ospedaliere ed uscire al più presto dall’emergenza sanitaria. Assieme al Sindaco ed all’equipe medica si è poi recato a casa della signora Anna Maria Iadarola, 102 anni, per somministrare anche a lei la prima dose di vaccino.

Per le seconde dosi sarà la stessa Protezione Civile ad occuparsi nuovamente dell’organizzazione delle giornate vaccinali, da svolgersi sempre a Poggio Imperiale e che dovrebbero cadere nei prossimi venti giorni.

Testo Michele Saccone

