CERIGNOLA – ATTI PERSECUTORI E DANNEGGIAMENTO. ARRESTATO UN 48ENNE

I carabinieri della Stazione di Cerignola hanno arrestato anche un 48enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, nei cui confronti è stato eseguita una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica poiché ritenuto responsabile di atti persecutori e danneggiamento. Le indagini svolte dai militari dell’Arma sotto la costante direzione della Procura della Repubblica di Foggia, immediatamente avviate a seguito della denuncia sporta dalle ex convivente del 48enne, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di quest’ultimo, ritenuto autore di una serie di minacce, percosse e violenze psicologiche commesse nei confronti della donna. In una circostanza, l’uomo, dopo aver tentato invano di convincere la sua ex convivente a riprendere la relazione sentimentale, aveva danneggiato con calci e pugni l’auto guidata dalla donna, per poi colpire anche la stessa, procurandole lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.