CERIGNOLA – I CARABINIERI ARRESTANO UN 33ENNE

A Cerignola, i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza per violazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza un 33enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, che si trovava sottoposto alla misure della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno a Cerignola, è stato sorpreso alla guida di una autovettura nonostante fosse sprovvisto di patente di guida poiché revocata. Dal controllo è emerso altresì che lo stesso non aveva al seguito la prevista carta precettiva. È stato quindi condotto negli uffici della locale Compagnia Carabinieri e dichiarato in arresto. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Convalidato l’arresto, il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto nei confronti del 32enne l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri di Cerignola.