CERIGNOLA – IN MANETTE UN 45ENNE

I militari della Stazione ofantina hanno arrestato un 45enne di Cerignola, già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui l’uomo si trovava già sottoposto per il reato di atti persecutori. Il provvedimento è scaturito a seguito di violazioni alle prescrizioni commesse dall’uomo, accertate e segnalate alla Procura della Repubblica di Foggia dai carabinieri di Cerignola. Il 45enne, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, si era allontanato per due volte dalla propria abitazione, portandosi nei pressi dell’abitazione delle persone offese e proferendo nei loro confronti parole minacciose. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Foggia.