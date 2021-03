FOGGIA – Bomba via Molfetta, gli elogi dell’on. Giuliano (M5S) a Procuratore e Forze dell’Ordine. Si abbatta il muro di omertà e paura per combattere la criminalità”

Bomba via Molfetta, gli elogi dell’on. Giuliano (M5S) a Procuratore e Forze dell’Ordine. Si abbatta il muro di omertà e paura per combattere la criminalità”

“Questo tipo di mentalità omertosa e succube è linfa vitale per la criminalità, soprattutto per quella organizzata”.

Questo il commento dell’on.Carla Giuliano, parlamentare del M5S di San Severo, in merito a quanto riportato dal Procuratore Ludovico Vaccaro nell’ambito della conferenza stampa svolta per illustrare i dettagli dell’operazione che ha portato all’arresto di due persone per l’esplosione di una bomba avvenuta nel novembre 2020 in via Molfetta a Foggia.

“È sconcertante che la vittima, nelle intercettazioni emerse, anziché complimentarsi con le forze dell’ordine e con la magistratura per la cattura degli autori del violento atto dinamitardo, giunga quasi a rammaricarsi e, cosa ancora peggiore, a volersi giustificare con i suoi carnefici per l’operazione che ha portato alla loro cattura.

Nell’esprimere massima solidarietà al Procuratore e alle Forze dell’Ordine e vivi apprezzamenti per i risultati raggiunti, deve essere ben chiaro che, se vogliamo sconfiggere la criminalità organizzata, è proprio questo tipo di mentalità e questo sostrato culturale, intriso di paura e rassegnazione che dobbiamo combattere, contrastando ogni forma di connivenza.

Non dobbiamo arrenderci, né abbassare la testa di fronte al sopruso e alla violenza criminale”, conclude l’on. Giuliano.

