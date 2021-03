CALCIO SERIE C – IL FOGGIA BATTE LA CAVESE E CONTINUA LA CORSA PLAY OFF

Di Lino Mongiello

Foggia, 14 marzo 2021. Un gran colpo di testa di Balde (20’) basta ed avanza al Foggia per aver ragione della Cavese (1-0). Con questa importante vittoria, i rossoneri volano a 43 punti, agguantano virtualmente la salvezza e mantengono la quinta posizione in classifica in compagnia delle quotate Catania e Juve Stabia. Il Foggia ha portato a casa i tre punti con una condotta di gara essenziale e priva di sbavature. Eppure, le premesse del match non erano delle più positive. Mister Marchionni, poco prima della compilazione della lista doveva rinunciare a Curcio per un risentimento muscolare. Sull’altra sponda, Campilongo, a stento riusciva a mettere su l’undici iniziale e qualche uomo in panchina, a causa del covid. Pronti via e il Foggia parte alla grande, ispirato dal solito Morrone abile nella doppia fase e dalla corsa di Garofalo sette polmoni. Proprio il centrocampista ex Avellino apre le danze (4’) impossessandosi del pallone e calciando forte a rete ma Russo gli devia la sfera in angolo. Dalla battuta dal corner Anelli (5’) non approfitta della buona occasione. Il Foggia preme e costruisce, mettendo all’angolo gli ospiti. In avanti Balde e D’Andrea fanno tanto movimento e consentono l’inserimento dei centrocampisti. Per la Cavese non resta che arroccarsi all’indietro ed evitare guai peggiori. Nulla può Russo sul colpo di testa di Balde (20’) sul cross dal corner battuto impeccabilmente da Morrone. Il gol del vantaggio non frena il Foggia che insiste per mettere al sicuro il risultato. Garofalo (31’), su assist di D’Andrea, ha evidentemente un conto in sospeso con Russo che per la seconda volta gli negala gioia del gol. E poi D’Andrea (36’) non trova la porta con un diagonale largo mentre avrebbe potuto servire due compagni liberi da marcatura. Si va così al riposo con un misero gol di vantaggio che non soddisfa per la mole di gioco elaborata e le azioni costruite. Nella ripresa il Foggia prova a trovare il gol del raddoppio ma poi, anche in funzione del prossimo turno infrasettimanale, abbassa i ritmi e si limita ad amministrare il prezioso vantaggio. Inoltre Marchionni utilizza tutti i cambi possibili per poter frenare un possibile forcing della Cavese. Gli ospiti, infatti, provano a mettere pressione alla difesa rossonera ma senza grossi risultati. Soltanto sul finire del match Matera (40’) prova il jolly dalla lunga distanza ma Fumagalli conferma il suo gran momento e va a togliere la sfera dall’incrocio dei pali e ad evitare il beffardo 1-1.

FOGGIA-CAVESE 1-0

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli 6; Anelli 6 (12’ st Germinio 6), Gavazzi 6.5, Galeotafiore 6; Kalombo 6, Vitale 6 (25’ st Iurato 6), Morrone 6.5 (12’ st Salvi 6), Garofalo 6.5, Di Jenno 6; Balde 6.5 (25’ st Nivokazi 6), D’Andrea 6 (40’ st Pompa sv).

In panchina: Di Stasio, Agostinone, Moreschini, Dema, Aramini, Caradamone, Rocca.

Allenatore: Marchionni 6.5.

CAVESE (3-4-1-2): Russo 6.5; Gega 5.5, De Franco 6, Favasuli 5.5; Natalucci 5.5, Matera 6, De Marco 5.5 (24’ st Senesi 5.5), Nunziante 5 (24’ st Cuccurullo 5.5); Montaperto 5 (34’ st Gatto sv); Gerardi 5, De Rosa 6 (14’ st Semeraro 5.5).

In panchina: Paduano, Kucich, Senese.

Allenatore: Campilongo 5.5.

ARBITRO: Cavaliere di Paola 6.

RETI: 20’ pt Balde

NOTE: cielo nuvoloso con forte vento, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Morrone, Matera, Anelli, De Franco, Vitale, Gerardi, Iurato. Angoli: 8-4. Recupero: 0′, 4′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.