CERIGNOLA – COVID-19 – I CARABINIERI SANZIONANO 89 PERSONE!

Nel corso dei controlli volti a contrastare la diffusione del Covid-19, nel mese di febbraio, a Cerignola, sono state sanzionate 89 persone per violazione delle disposizioni governative in vigore. In particolare, 40 persone sono state sanzionate per il mancato utilizzo della mascherina protettiva, 23 persone per assembramenti e 26 persone per la violazione del “coprifuoco”. Per l’inosservanza delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, altre sanzioni sono state elevate anche in altri Comuni ricadenti nella giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Cerignola: 14 a Stornarella, 9 a Sant’Agata di Puglia, 5 ad Ascoli Satriano, 3 a Stornara, 2 a Rocchetta Sant’Antonio ed 1 a Monteleone di Puglia.