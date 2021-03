APRICENA – ANTONELLA BONFITTO ORIGINARIA DELLA CITTA’ VIENE AMMESSA ALLA SELEZIONE DEL NOTO PROGRAMMA TELEVISIVO “THE COACH” IN ONDA SU 7GOLD

ANTONELLA BONFITTO ORIGINARIA DI APRICENA VIENE AMMESSA ALLA SELEZIONE DEL NOTO PROGRAMMA TELEVISIVO “THE COACH” IN ONDA SU 7GOLD.

La sedicenne Antonella Bonfitto frequenta da due anni circa la scuola di musica “Lizard Laboratorio di Apricena “ capeggiata dall’insegnante Antonella De Michele. La scuola, oltre ad essere convenzionata con l’Accademia Internazionale Lizard, dove si svolgono corsi di canto moderno, pianoforte, chitarra, batteria, violino e sax è anche un ottimo trampolino di lancio per chi vuole raggiungere traguardi importanti e, la nostra aspirante cantante dalla voce calda e corposa, è riuscita a farsi ammettere al Casting che garantisce la partecipazione del concorrente alla prima fase denominata “Academy”, un percorso formativo che prevede tre giorni consecutivi di performance sotto l’importante guida di insegnanti e vocal coach di alto profilo che decreteranno la selezione e l’ammissione al famosissimo programma ” The Coach” in onda su 7Gold.



Il Sindaco e l’ Amministrazione Comunale ringraziano l’insegnante De Michele e la talentuosa Antonella Bonfitto per aver dato lustro alla Città di Apricena, augurandole una ricca e brillante carriera artistica.

In bocca al lupo, Antonella.