ROMA (ITALPRESS) – Italia candidata agli Oscar con Laura Pausini per la miglior canzine originale “Io sì”, vincitrice del Golden Globe, e per i costumi di “Pinocchio” di Matteo Garrone (di Massimo Cantini Parrini). Niente da fare per “Notturno” di Francesco Rosi che resta fuori dalle nomination nella categoria documentari.

