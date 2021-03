PUGLIA – Il Preidente Emiliano revoca le ordinanze 74 e 78: si applicano le misure previste dal Governo per la zona rossa

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha revocato con effetto immediato le disposizioni di cui all’Ordinanza n.74/2021 e Ordinanza n. 78/2021. In Puglia si applicano quindi le misure previste dal Governo per le regioni collocate in zona rossa, in particolare sulla scuola, salvo provvedimenti più restrittivi adottati dai sindaci. SCARICA LA NUOVA ORDINANZA