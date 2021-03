SAN SEVERO – N. Michele Campanozzi: Le incertezze della modernità

Michele Campanozzi

Le incertezze della modernità

Girandosi attorno si ha l’impressione di navigare in un mare di incertezze sia dal punto di vista intellettuale che esistenziale, con un presente che è come paralizzato dalla constatazione di non avere una via d’uscita e un futuro che non si offre con una chiara visione di ottimistica apertura. A parte la gravissima sofferenza derivante dalla pandemia, da tempo serpeggia una crisi interiore di fondo, che si esplicita sotto varie forme: il presunto valore della corsa al consumo della materia a ogni costo, il diffuso vuoto interno dovuto a un’assenza di punti chiari di riferimento, la cieca fiducia nella tecnica come strumento risolutivo di tutti i problemi ignorando che essa tende solo al suo potenziamento creando sempre nuovi bisogni indotti, l’esperienza della precarietà del fluire della vita e poi del suo chiudersi quasi nell’oblio generale di una morte che ha perduto la sacralità di una volta, ecc…

Tutte queste ragioni pongono una semplice ma fondamentale domanda: quale significato si dà all’essere e all’esistere, di quale “senso” si rivestono i giorni, cosa c’è oltre le apparenze del limitato sensibile, quali orizzonti a lungo termine si delineano come elementi di risposte strategiche al vivere, quali le parole che più spesso ritornano, anche nei media, oltre alle fake news se non la ricerca del sensazionalismo scandalistico, il profondo dissidio per ciò che si è chiamati a rappresentare sulla scena di questo mondo e per quello che poi in realtà si va a scegliere e a realizzare, cioè l’esclusività del semplice e spesso volgare soddisfacimento degli impulsi istintuali e voluttuari (divertimento a ogni costo, fino al punto da rimanerne storditi) e si potrebbe continuare con il rifiuto di se stessi, di una speranza da ridisegnare, di un sogno da aiutare a arealizzare…

Naturalmente con questo insieme di premesse potrebbero franare tutti i discorsi di ripresa dall’attuale deprimente momento storico, che non è solo angoscia sanitaria ma soprattutto esistenziale, specialmente per le più giovani generazioni, e che spinge a una esplosione di egoismi troppo frequentemente esasperati e destinati miseramente a consolidarsi se non si ritorna alla riscoperta della dignità e del valore della Persona,..

L’incertezza è figlia del buio dello spirito, di una carenza di energia che spinge a una perdita di scopo finale come si vivesse alla giornata per sbarcare il classico lunario. A fugare queste ombre ci vorrebbe una serie di tanti stimoli da rivitalizzare: prospettive più certe, maggiori sicurezze psicologiche e sociali, decisione nel pretendere maggiore rispetto nei luoghi di sofferenza (ospedali), una garanzia nell’organizzazione di una economia che, pur nella libertà di movimento, costituisca una risposta alle domande di più deboli con la condanna di un business liberistico fine a se stesso (il novello paradiso terrestre!). Quanta strada ci sarebbe ancora da scrivere e da percorrere sia a livello teorico (riflessione filosofica, sociologica, metodologica, scientifica e, perché no, anche teologica…) che operativo (progettazione di una politica più orientata a pensare un diverso futuro). Prima si compie questo passo coraggioso nel processo di una revisione radicale del vivere prima si esce da questo stato di impasse che la pandemia, nonostante la tragedia delle tante morti e degli innumerevoli disagi socio-economici, ha solo evidenziato, ma non certamente “ex se” causato. Le premesse già c’erano con la sistematica distruzione dell’ambiente e degli esseri in esso viventi (alberi, animali…), con la caduta di responsabilità nell’etica personale e collettiva (corruzione diffusa e talora perversa con evoluzione raffinata di interessi stratificati a vari livelli), con una valutazione molto bassa dello stesso concetto di vita (omicidi, femminicidi, parricidi, crimini per quattro denari…), con le tante devastanti e disastrose guerre… Da questo epocale tunnel critico o si esce insieme tutti vincitori o altrettanto insieme tutti sconfitti. Ci vorrebbe solo un pizzico di Fede che faccia vedere e valutare le cose guardandole un po’ più dall’Alto per salvare questa nostra pur meravigliosa terra e se si ascoltasse maggiormente l’invito alla Prudenza da parte di quella misteriosa Voce del Divino, presente e vibrante nell’Universo e in noi stessi, quanti mali si eviterebbero nel presente e nel futuro! Spero che il destino dell’Umanità possa prendere finalmente questa direzione!