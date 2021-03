FOGGIA – “Temiamo per il futuro dei lavoratori del ramo servizi della AM Service. Il Comune intervenga dopo le dimissioni dei vertici aziendali” – La denuncia di FilcamsCGIL, Fisascat CISL e UILTuCS

Riceviamo e pubblichiamo

“Temiamo per il futuro dei lavoratori del ramo servizi della AM Service di Foggia. Il Comune intervenga dopo le dimissioni dei vertici aziendali” – La denuncia di FilcamsCGIL, Fisascat CISL e UILTuCS

“Siamo in fortissima apprensione per il futuro dei lavoratori della AM Service. La nostra preoccupazione è figlia del disinteresse totale dimostrato verso l’azienda dal Comune di Foggia. Non sappiamo cosa ne sarà dei quasi trenta dipendenti del ramo servizi dell’azienda, senza più guida dopo le dimissioni del presidente e di parte del Consiglio di Amministrazione”.

La denuncia è di Angela Villani, Angelo Sgobbo ed Elio Dota, segretari generali di FilcamsCGIL, Fisascat CISL e UILTuCS di Foggia che esprimono fortissima preoccupazione per la tenuta occupazionale dell’azienda e sul suo andamento.

“Non comprendiamo il perché del mancato interessamento da parta del Comune e al momento non sappiamo cosa ne sarà dei dipendenti, vista la situazione raccapricciante che si è venuta a creare – rimarcano i segretari di FilcamsCGIL, Fisascat CISL e UILTuCS di Foggia – Al momento il dialogo con le forze sociali è interrotto e la totale assenza di azione da parte della dirigenza ci lascia interdetti e allarmati. Tanto più che anche la gestione degli anni passati ha lasciato più di un dubbio sulla giustezza di alcune scelte e sull’andamento mai condiviso con le rappresentanze sindacali”.

Il ramo della AM Service oggetto della denuncia delle organizzazioni sindacali è quello dei servizi che contempla i servizi informatici e telematici di le strutture e degli uffici comunali, della formazione, della tenuta del patrimonio tecnologico e dei dati, delle riprese e della pubblicazione sul Web delle sedute del Consiglio Comunale e della gestione e del mantenimento dell’Archivio Storico, con relativo servizio di archiviazione documentale corrente e storica.