PROVINCIA – AUTORIZZATE LE CORSE AGGIUNTIVE OSPEDALIERE DA SAN MARCO IN LAMIS E DA MONTE SANT’ANGELO PER I RIUNITI DI FOGGIA

SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI: AU TORIZZATE LE CORSE AGGIUNTIVE OSPEDALIERE

Di concerto tra il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, e l’Assessore Regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anna Maurodinoia, è stato autorizzato il Cotrap ad attivare, in via sperimentale, due coppie di corse aggiuntive per ciascuna delle seguenti linee: San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Foggia – Ospedali Riuniti e Montesantangelo, Manfredonia, Foggia – Ospedali Riuniti. Tanto per far fronte alle segnalazioni di disagio pervenute da parte degli operatori sanitari del Policlinico di Foggia.