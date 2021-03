SAN SEVERO – FILIPPO PISONE ELETTO PRESIDENTE REGIONALE PGS E CONSIGLIERE REGIONALE CONI. LE FELICITAZIONI DELL’A.C.

Doppio importante riconoscimento sportivo in ambito dirigenziale per un nostro concittadino. Filippo Pisone è stato prima riconfermato presidente regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane per il quadriennio 2021-2024 e poi, nel corso dell’assemblea elettiva dei rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva, è stato eletto nel Consiglio Regionale Coni Puglia sempre per il prossimo quadriennio.

“Siamo particolarmente felici di questa doppia elezione – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore allo Sport Valentina Stocola – che avviene in un contesto così delicato in questa fase come quello dello sport. Pisone da anni dedica impegno, tempo e passione alle PGS, Ente di formazione sportiva benemerita riconosciuta dal CONI che opera sui territori attraverso gli Enti Salesiani, una preziosa attività sportiva di base che rappresenta uno dei cuori pulsanti dello sport per tutti, in particolare per i più giovani. Esprimiamo la nostra soddisfazione e quella dell’Amministrazione Comunale tutta per la doppia elezione che rappresenta un giusto premio alle capacità dirigenziali da sempre dimostrati da Filippo Pisone al quale rinnoviamo gli auguri per il doppio prestigioso incarico”.

SAN SEVERO, 16 marzo 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo