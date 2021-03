APRICENA – RITA RENDINA, UN ALTRO TALENTO APRICENESE, AMMESSO ALLA SELEZIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO “THE COACH”

RITA RENDINA, UN ALTRO TALENTO APRICENESE AMMESSO ALLA SELEZIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO “ THE COACH”

Un altro talento apricenese ammesso alla selezione del programma televisivo “The Coach”. Lei è Rita Rendina, la nostra concittadina diciottenne e autodidatta, già vincitrice di due edizioni del “Concorso Nazionale Giovani Talenti CIVITAS” nel 2017 e nel 2018.

Con la sua bellissima voce ha ottenuto l’ammissione al casting per la partecipazione alle due fasi del talent che andrà in onda su 7Gold.

“ Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”.

Congratulazioni Rita!

L’Amministrazione Comunale.