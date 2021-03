CAPITANATA – Pomodoro pelato Napoli Igp? «La Puglia rivendichi la propria storia». Gisella Naturale: «A Foggia si concentra quasi il 90% della produzione nazionale del pomodoro, il Made in Italy si combatte con chiarezza e correttezza»

Comunicato stampa

17-03-2021

Dichiarazione senatrice Gisella Naturale

Capogruppo in Commissione Agricoltura

Pomodoro pelato Napoli Igp? «La Puglia rivendichi la propria storia»

Gisella Naturale: «A Foggia si concentra quasi il 90% della produzione nazionale del pomodoro, il Made in Italy si combatte con chiarezza e correttezza»

«La regione Puglia detiene quasi tutta la produzione del pomodoro del Sud Italia e la Campania possiede industrie prevalentemente di trasformazione, questa è la realtà ed è per questo che si faccia di tutto per difendere il pomodoro pugliese e opporsi all’iscrizione al Mipaaf dell’Igp “Pomodoro Pelato Napoli”». È il commento della senatrice del M5 stelle e capogruppo in Commissione Agricoltura, Gisella Naturale.

«Una operazione di questo tipo danneggerebbe non solo la Puglia ma anche l’intera filiera del pomodoro in tutto il mezzogiorno, oggi i consumatori sono particolarmente attenti e solo la qualità e il forte legame con il territorio sono garanzia di correttezza. Inoltre, stiamo cercando in tutti i modi di contrastare fenomeni di talian sounding che danneggiano i nostri produttori e dobbiamo farlo puntando sulla correttezza e nel rispetto dei ruoli anche per una questione di credibilità internazionale. È un dato di fatto che a Foggia si concentra quasi il 90% della produzione nazionale del pomodoro».Conclude Gisella Naturale, capogruppo in Commissione Agricoltura.