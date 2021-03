SAN SEVERO – COVID-19 – ORDINANZA SINDACALE: DISPOSTA LA CHIUSURA DEL CIMITERO

Con ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/2000, firmata dal Vice Sindaco Salvatore Margiotta, è stata disposta la CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO CITTADINO E CONTINGENTAMENTO DELL’UTENZA PER LE SOLE ATTIVITA’ DI COMMIATO E TUMULAZIONE – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Preso atto di tutte le disposizioni relative alle misure di contenimento della diffusione del contagio Covid 19 ed a seguito della riunione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in cui è emersa la necessità, al fine evitare il rischio di assembramenti, di provvedere alla chiusura al pubblico del Cimitero Comunale,

è stato disposto quanto segue:

con effetto immediato e fino al 6 aprile 2021, fatte salve ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali: la chiusura al pubblico, del Cimitero Comunale, fatta eccezione per l’eventuale commiato e per le attività di tumulazione, a cui potranno partecipare parenti e affini fino al secondo grado, i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati dall’agenzia funebre al personale dipendente e/o di vigilanza dei Servizi Cimiteriali.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della Ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell’art. 2 del D.L.33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall’art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020.

SAN SEVERO, 17 marzo 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo