SAN SEVERO – Sales&Marketing Canvas, due incontri formativi gratuiti per le aziende dell’Alto Tavoliere

Mai come in questo momento storico le vendite sono il vero motore dell’impresa, un elemento cruciale per tutto il sistema azienda. La competizione oggi sta sempre più sull’acquisizione e il mantenimento dei clienti.

Obiettivi che si possono centrare con il Sales&Marketing Canvas, uno strumento strategico che consente di rappresentare visivamente il modo in cui un’azienda acquisisce clienti e crea redditività il più a lungo possibile. Un approccio che combina in modo ottimizzato vendita e marketing.

Il GAL Daunia Rurale 2020, per far conoscere più da vicino alle aziende questo utilissimo strumento di efficientamento aziendale, ha organizzato due momenti formativi con tre professionisti del settore: Massimiliano Arena, Dalila d’Allocco e Luigi De Seneen, consulenti e fondatori dell’Agenzia foggiana Marketing Movers.

Gli incontri, uno teorico e l’altro pratico, saranno gratuiti e si svolgeranno on line nelle seguenti giornate:

ü Giovedì 18 marzo dalle 18.00 alle 20.00 (Formazione e Spiegazione Canvas)

ü Giovedì 25 marzo dalle 18.00 alle 19.00 (Follow Up compilazione Canvas).