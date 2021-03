SAN SEVERO – TORREMAGGIORE – GRAVE INCIDENTE, TAMPONATO DA AUTO MUORE UN CICLISTA NELLA NOTTE

Mortale incicdente nella notte tra martedì e mercoledì. Intorno alle ore 23,00 circa, sulla S.P. 30 Torremaggiore-San Severo, al Km 3+ 400 si è registrato un gravissimo incidente stradale fra un’auto e un ciclista. Sembra che Fiat Croma alla cui guida c’era un uomo di Torremaggiore, per cause in via da accertamento, ha tamponato la bici. L’uomo è deceduto sul colpo.

I due mezzi procedevano nello stesso senso di marcia, su una strada poco illuminata la cui visibilità è stata compromessa anche dalla pioggia battente e l’asfalto viscido. La vittima è un cittadino polacco di 42 anni che viaggiava verso San Severo. L’impatto è stato terribile, nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 per il ciclista non c’è stato nulla da fare.