PUGLIA – SOSPESE ATTIVITÀ DI RICOVERO NEGLI OSPEDALI PUBBLICI NON URGENTI ED INDIFFERIBILI FINO AL 6 APRILE 2021

SOSPESE ATTIVITÀ DI RICOVERO NEGLI OSPEDALI PUBBLICI NON URGENTI ED INDIFFERIBILI FINO AL 6 APRILE 2021







Il direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro comunica che la Regione Puglia sospende le attività di ricovero degli Ospedali pubblici (COVID e NO COVID) fino al 6 aprile 2021, mentre non sono sospese quelle delle strutture private accreditate.

Tali disposizioni si intendono a carattere temporaneo fino al 6 aprile 2021 in attesa di valutare l’andamento epidemiologico della pandemia ed il conseguente impatto sui servizi sanitari.

Dovranno essere garantiti i ricoveri con carattere d’urgenza “non differibile”, provenienti dalle strutture di Pronto Soccorso, con particolare riferimento alle patologie tempo-dipendenti.

Per attività di ricovero “non procrastinabile” si intendono le prestazioni di seguito riportate:



ricoveri in regime di urgenza;

ricoveri elettivi oncologici;

ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019)



Deve essere garantita, altresì, l’attività ambulatoriale ordinaria, ivi compresa l’attività in libera professione intramoenia di tipo ambulatoriale.



Si intende, invece, sospesa: