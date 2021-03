SAN SEVERO – ARMANDO PERNA E SAN SEVERO, UNA CITTA’ RICCA DI STORIA

ARMANDO PERNA E SAN SEVERO,

UNA CITTA’ RICCA DI STORIA

Continua il viaggio nelle viscere della nostra storia con lo storico e scrittore Armando Perna, padre di una ricca letteratura che fornisce un contributo fondamentale per la ricostruzione della genesi e delle vicende che nelle diverse epoche hanno riguardato la Città dei Campanili ed il territorio dauno.

Dalla presenza dei primi uomini, i cavernicoli, con i rudimentali strumenti di lavoro e di caccia, fino a giungere alla Civiltà Dauna con il suo artigianato, l’agricoltura, l’arte e il nuovo senso dei sepolcri, Perna accompagna il lettore e l’ascoltatore in un percorso di rinascita e di consapevolezza, prezioso soprattutto in un periodo imprevisto e disorientante come quello dettato dalla pandemia di Covid ’19.

Il tragitto dell’autore prosegue con la daunia romana e il battesimo della cittadina, al tramonto dell’impero d’occidente, per mano dell’abate Adenolfo con la Carta Libertatis del 1.116, sviluppandosi sui secoli a venire e sul progresso che la città ha saputo realizzare.

Un’orma profonda, indelebile, quella del Maestro, mai scevra dalla sua esperienza di docente, dall’amore e dal rispetto per la propria terra e per le sue genti.

Nei video che seguono commento dell’autore al volume SAN SEVERO, GENEALOGIA DI UNA COMUNITA’.