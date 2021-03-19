SAN SEVERO – EMERGENZA COVID-19. SOSPESA DA OGGI L’ATTIVITA’ DI SPORTELLO DELL’UFFICIO TRIBUTI FINO AL 6 APRILE

SAN SEVERO – EMERGENZA COVID-19. SOSPESA DA OGGI L’ATTIVITA’ DI SPORTELLO DELL’UFFICIO TRIBUTI FINO AL 6 APRILE321 visualizzazioni
EMERGENZA COVID-19. SOSPESA DA OGGI L’ATTIVITA’ DI SPORTELLO DELL’UFFICIO TRIBUTI FINO AL 6 APRILE.
AVVISO URGENTE AGLI UTENTI
CON DECORRENZA DAL 19 MARZO 2021 L’ATTIVITA’ DI SPORTELLO DELL’UFFICIO TRIBUTI E’ SOSPESA PER EMERGENZA COVID FINO AL 6 APRILE 2021.
I CONTRIBUENTI INTERESSATI POTRANNO CONTATTATE I SEGUENTI NUMERI DI TELEFONO:
– TARI: 0882.339475
– IMU: 0882.339466
– TRIBUTI MINORI: 088.339471
– ufficiotributi@pec.comune.san-severo.fg.it;
– ufficiotributi@comune.san-severo.fg.it.
IL DIRIGENTE
Ing. Francesco RIZZITELLI
SAN SEVERO, 19 marzo 2021
l’Addetto Stampa
dott. Michele Princigallo