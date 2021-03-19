SAN SEVERO – EMERGENZA COVID-19. SOSPESA DA OGGI L’ATTIVITA’ DI SPORTELLO DELL’UFFICIO TRIBUTI FINO AL 6 APRILE

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EMERGENZA COVID-19. SOSPESA DA OGGI L’ATTIVITA’ DI SPORTELLO DELL’UFFICIO TRIBUTI FINO AL 6 APRILE.  

AVVISO URGENTE AGLI UTENTI

CON DECORRENZA DAL 19 MARZO 2021 L’ATTIVITA’ DI SPORTELLO DELL’UFFICIO TRIBUTI E’ SOSPESA PER EMERGENZA COVID FINO AL 6 APRILE 2021.

I CONTRIBUENTI INTERESSATI POTRANNO CONTATTATE I SEGUENTI   NUMERI DI TELEFONO:

           TARI: 0882.339475

           IMU: 0882.339466

           TRIBUTI MINORI: 088.339471

           ufficiotributi@pec.comune.san-severo.fg.it;

           ufficiotributi@comune.san-severo.fg.it.

                                                                                  IL DIRIGENTE

                                                                                  Ing. Francesco RIZZITELLI

 

SAN SEVERO, 19 marzo 2021

                                                                        l’Addetto Stampa

                                                                  dott. Michele Princigallo

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