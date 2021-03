SAN SEVERO – LA CITTA’ DEI COLORI: SABATO 20 MARZO L’EVENTO: SPORT, SCUOLA, DISABILITA’

Sabato 20 marzo l’Associazione “La Città dei Colori”, in collaborazione con il Comune di San Severo – Assessorato allo Sport, il CONI Foggia, l’A.N.S.M.e.S. Foggia, il Club per l’UNESCO di San Severo, per le nuove disposizioni ministeriali dovute al Covid-19, terrà l’incontro inizialmente previsto presso il campo di Basket di Via Fortore, non più in presenza ma online in videoconferenza, sulla piattaforma google-meet. La tecnologia, soprattutto in questo periodo, ci aiuta a non perdere la speranza: nonostante tutto ci siamo e continueremo a perseguire i nostri obiettivi.

L’evento fa seguito al Progetto “SPORT, SCUOLA, DISABILITA’”, nato dopo un Patto di Intesa con le Dirigenti scolastiche, Dr. Valentina Ciliberti dell’I.C.“Palmieri – San Giovanni Bosco”, Dr. Carmen Dell’Oglio dell’I.C. “Petrarca-Padre Pio”, Dr. Carmela Vendola dell’I.C. “Zannotti-Fraccacreta”, coadiuvate da due Professoresse referenti per ogni Istituto.

Il progetto, iniziato a maggio 2019, dopo assidui tavoli di lavoro, è stato presentato a novembre 2019 presso il Palazzetto dello Sport “Falcone-Borsellino, della nostra Città, alla presenza delle Autorità, delle Dirigenti, delle classi di alunni e Docenti dei rispettivi Istituti, delle famiglie, dei Soci e dei ragazzi della Città dei Colori, e di tanti ospiti. È stata una vera e propria esplosione di gioia. Il risultato è servito a darci una notevole carica a proseguire sulla strada intrapresa.

A seguire l’arrivo del nemico invisibile, il Covid 19. L’emergenza ha preso dimora tra di noi e questo insopportabile tempo sospeso ha lasciato sul terreno un bilancio catastrofico. Un microrganismo ha avuto l’audacia di mettere alla prova, di saggiare la salute, non solo fisica, dell’umanità. La magia di un “clic”, chiave di volta per l’accesso alle meraviglie digitali, ha aperto un mondo nuovo, ma ha anche spalancato le porte di illusioni sempre in agguato. La pandemia è stata la terribile lente di ingrandimento che ha messo a fuoco una realtà già presente. Il disagio, lo stato di smarrimento e di disorientamento di una umanità forse sconvolta dalle sue stesse “conquiste” è stata sotto gli occhi di tutti. Papa Francesco ci invita a non perdere la speranza e a non sprecare questo tempo di pandemia ma a trasformarlo, convertirlo, e contagiarlo a quella sola emergenza di cui il mondo ha davvero bisogno: l’emergenza di una fraternità, catena e porto di salvezza per tutti. E noi facciamo nostro l’invito di Francesco, spalancando le porte alla speranza, ringraziando Dio per il dono della vita, rialzandoci per proseguire sul cammino intrapreso.

L’evento del 20 marzo è la nostra risposta.

Convinti che insieme si può, ringraziamo tutti coloro che ci permettono di sognare

Grazie

Grazie alle nostre coaches, Antonella Magnifico e Caterina Niro,

che hanno creduto nei nostri ragazzi e che

con professionalità, competenza e dedizione

li hanno resi gli atleti che oggi sono.

Grazie alle Dirigenti degli I.C., Dr. Valentina Ciliberti, Dr. Carmen dell’Oglio,

Dr. Carmela Vendola, che hanno stretto

un Patto di Intesa con La Città dei Colori,

e a tutte le Professoresse referenti dei tre Istituti,

che ci hanno dato fiducia e hanno creato una stretta collaborazione

e fattiva partecipazione, dando corpo ad un modello di Progetto Inclusivo straordinario.

Grazie all’Amministrazione Comunale che ci sta sempre accanto nelle diverse iniziative.

Grazie al CSV Foggia per l’attenzione costante al coinvolgimento attivo della nostra Associazione quale soggetto propositivo ed innovativo di nuove progettualità, individuando i nostri bisogni e definendo con noi programmi e progetti, mantenendo al contempo un ruolo di sussidiarietà.

Grazie a tutti coloro che ci sostengono, ci incoraggiano e ci spronano nell’andare avanti e nel fare

sempre di più.

Grazie a tutti coloro che lavorano tanto per il bene comune pur restando nell’anonimato

Grazie di cuore ai nostri ragazzi, e alle loro famiglie, che sono la nostra forza e il nostro orgoglio.

Auguri di buona continuazione dei lavori, appena la curva dei contagi scenderà vorticosamente.

Coraggio! Ce la faremo!

Il Presidente dell’Associazione

“La Città dei Colori”

Grazia Villani