SAN SEVERO, LESINA E APRICENA – UN ARRESTO PER “ TENTATO FURTO”  E  CINQUE  PERSONE DENUNCIATE

SAN SEVERO: CONTROLLI DEL TERRITORIO “AD ALTO IMPATTO” – UN ARRESTO PER “ TENTATO FURTO” E CINQUE PERSONE DENUNCIATE.

Nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio, la scorsa settimana, i Carabinieri della Compagnia di San Severo si sono tra l’altro focalizzati sul controllo del rispetto delle misure cautelari e detentive domiciliari, denunciando, alla Procura della Repubblica di Foggia, 3 uomini, tra i 27 e i 63 anni, due residenti a San Severo e uno a Lesina, per il reato di “evasione” per essersi allontanati senza giustificazione dalle rispettive abitazioni dove erano detenuti.

Nel corso del medesimo servizio venivano altresì denunciate due donne di San Severo sorprese a sottrarre fraudolentemente energia elettrica dalla rete pubblica mediante un allaccio abusivo: le stesse venivano deferite per “furto aggravato”.

I militari della Compagnia di San Severo sono stati coadiuvati nei vari controlli dai colleghi dell’ 11° Reggimento Carabinieri “Puglia” e le Squadre di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”.

Nel corso dei controlli per il rispetto della normativa Covid19, ad Apricena, è stato sanzionato il titolare di un bar in quanto il titolare non faceva rispettare il divieto di accesso e di assembramento e delle norme sulla circolazione stradale con l’elevazione di 43 contravvenzioni complessive.

Nella notte tra domenica e lunedì invece, grazie alla tempestiva segnalazione al 112 di un cittadino sanseverese, l’equipaggio di una gazzella traeva in arresto un censurato di trentun anni colto, all’interno del dismesso Poliambulatorio ex INAM, nell’atto di asportare dei termosifoni e delle intelaiature metalliche che aveva sottratto dalla struttura.

L’uomo, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Foggia, veniva tradotto presso il Carcere di Foggia e dopo l’udienza di convalida sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.