APRICENA – CICLOVIA GARGANICA – STIAMO LAVORANDO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SOGNO

CICLOVIA GARGANICA – STIAMO LAVORANDO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SOGNO

In questi ultimi anni, a più riprese, ci sono state alcune idee di riutilizzo del vecchio tracciato della ferrovia garganica, da San Severo a San Nicandro G.

Negli ultimi mesi una proposta progettuale, in tal senso, veniva portata avanti su diversi fronti dalla nostra Amministrazione.

L’idea di riadattare il tratto a ciclabile è stata inviata infatti al tavolo di negoziazione dei laghi garganici dall’Assessore all’Urbanistica, Ing. Bianca Matera, nel dicembre dello scorso anno.

Successivamente a inizio febbraio il Comune, nell’ambito dei tavoli tecnici per il progetto nazionale della ciclovia adriatica, ha riproposto proprio la trasformazione del tracciato ferroviario dismesso in pista ciclabile (fino alla ex cava Tortorelli, per poi collegarsi alla ciclovia finanziataci lo scorso anno €800.000, unico progetto del genere finanziato dalla Regione Puglia in Provincia di Foggia).

Qualche giorno fa, infine, veniva portata a conoscenza della nostra comunità la medesima proposta progettuale, a firma dell’Avv. Raffaele Zuffrano, arricchita di importanti considerazioni di carattere storico e culturale.

Ringraziamo i nostri colleghi di minoranza per aver portato il tema all’attenzione del Consiglio comunale di giovedì 18/03/2021 e della maturità politica dimostrata nel riconoscere l’impegno già avviato dall’Amministrazione nel perseguimento dell’obiettivo.

Come ribadito in sede di Consiglio, l’importante è lavorare tutti uniti per il raggiungimento dell’obiettivo e la concretizzazione dell’idea, con la realizzazione di un vero e proprio progetto, oggi non presente.

“Auspichiamo il coinvolgimento e il benestare di tutti gli attori istituzionali, che saranno coinvolti a vario titolo, per ottenere questo importante risultato di valorizzazione del nostro territorio”. Dichiara il Consigliere comunale delegato a mobilità e turismo dott. Pasquale Biscotti.