CALCIO – ECCELLENZA – MERCATO-SAN SEVERO: DUE COLPI IN ENTRATA PER MISTER CRISCUOLO. E CHE COLPI

Il San Severo si sta preparando a ripartire e la società ha centrato due colpi che potrebbero far comodo al tecnico Vincenzo Criscuolo quando si riparirà a giocare. I giallogranata hanno prelevato dalla Vastese (Serie D) il giovanissimo portiere Equestre (già in Eccellenza pugliese con la maglia del Vieste). Dalla Serie C arriva il forte centrocampista Perna che ha esperienza da vendere avendo vestito le magli di diverse società campane di Lega-Pro.

Antonio Villani (La Gazzetta del Mezzogiorno)