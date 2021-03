FOGGIA: POLIZIA DI STATO ARRESTA FOGGIANO PER FURTO DI AUTO.

In data 18 marzo u.s., Agenti dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia hanno tratto in arresto un pregiudicato foggiano di 49 anni per furto aggravato di autovettura.

Poco dopo le 9 giungeva una segnalazione alla sala operativa per furto di un Fiat Doblo’ avvenuto in Viale Michelangelo. Il dispositivo GPS montato sul veicolo indicava la posizione del mezzo in Via Cicolella, pertanto gli Agenti delle Volanti, con due pattuglie convergevano immediatamente nella zona indicata, ove intercettavano il veicolo con il malfattore ancora a bordo, intento a manomettere il sottosterzo del veicolo.

Il predetto, alla vista dei poliziotti si dava alla fuga, ma inseguito da un Agente, dopo circa una trentina di metri veniva bloccato.

Sul veicolo venivano rinvenuti e sequestrati, un percussore metallico inserito nel nottolino di accensione e un borsello fornito di arnesi di vario tipo.

Da accertamenti ulteriori, emergeva che il fermato sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. aveva firmato poco prima del furto presso gli Uffici della Questura.

Dopo gli accertamenti di rito il predetto è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Infine, il veicolo oggetto del furto è stato restituito al proprietario.