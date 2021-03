Pinturault ‘gigantè a Lenzerheide: sua la Coppa del Mondo

LENZERHEIDE (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Alexis Pinturault trionfa nello slalom gigante di Lenzerheide, gara valida per le finali di Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino, e si porta a casa la sua prima Sfera di Cristallo, succedendo ad Aleksander Aamodt Kilde. Il francese si conferma dopo la prima manche e chiude con il tempo complessivo di 2’15″75 davanti al croato Filip Zubcic e al connazionale Mathieu Faivre. Con questo successo Pinturault si regala dunque la Coppa del Mondo e anche quella di specialità, la prima in gigante dopo le tre conquistate in combinata. Sfumano le chance di Marco Odermatt (undicesimo), il cui ritardo a una gara dal termine è di oltre 100 punti. Tornando alla gara di oggi, fuori dal podio Luca De Aliprandini, che attacca dall’inizio alla fine, ma archivia il suo gigante al quinto posto (+0″64). Non entra tra i primi dieci invece Giovanni Borsotti, quattordicesimo dietro a Marco Schwarz.

(ITALPRESS).