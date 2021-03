SAN SEVERO – COVID-19 – COMUNE: LE DISPOSIZIONI UFFICIO MATRIMONI

Considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus covid-19 e per consequenziali motivi cautelativi, si dispongono fino al 06/04/2021, le seguenti misure restrittive per l’erogazione di servizi indispensabili e non differibili:

– la verbalizzazione delle pubblicazioni di matrimonio avverrà alla sola presenza dei nubendi e dell’ufficiale di Stato civile delegato all’interno dell’ufficio matrimoni;

– i matrimoni civili e le unioni civili saranno celebrati dall’ufficiale di Stato civile alla sola presenza degli sposi e dei due testimoni.

– Non è consentito a parenti e amici degli sposi di accedere agli uffici comunali, al chiostro o alle adiacenze di piazza Municipio, nel rispetto rigoroso della “zona rossa” disposta al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e urgenti, secondo le disposizioni del vigente D.P.C.M.

L’Assessore ai Servizi Demografici

Dott.ssa Valentina STOCOLA

SAN SEVERO, 20 marzo 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo