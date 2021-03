BASKET SERIE A2 – L’Eurobasket è più energica e vince a San Severo. Il finale: 53 – 69

L’Atlante Eurobasket Roma espunga il “Falcone e Borsellino” e si aggiudica il referto bianco contro l’Allianz Pazienza per: 69 – 53. L’atteggiamento dei gialloneri è stato quasi il medesimo visto a Ravenna ma con qualche spiraglio di luce in più, luce che nel secondo tempo si è spenta completamente. Nel terzo quarto, infatti, gli errori per gli uomini di coach Panizza sono aumentati, è cresciuta la frenesia, le energie diminuite e Roma, completamente in controllo del match, ha gestito il vantaggio con lucidità e mantenendo alta l’aggressività. Continua, dunque, il momento favorevole dei capitolini, quarti in classifica e rivelazione assoluta del campionato. Complimenti al giovanissimo coach Damiano Pilot che ha costruito una squadra giovane tutta qualità e determinazione come dimostrato anche nella gara odierna. Il riassunto:



Coach Panizza si affida a Contento, Clarke, Ikangi, Ogide e Mortellaro mentre Pilot schiera: Romeo, Gallinat, Bucarelli Olasewere, Cicchetti. Il quarto è abbastanza tattico; le due squadre partono a fari spenti, senza strafare e concedendo opportunità da entrambi i lati. Roma prova a scappare con un mini vantaggio e lo fa grazie alle giocate da sotto la plance. È lì, infatti, che l’Allianz sta subendo e bisogna rimediare per non far sì che i punti facili dell’Eurobasket diventino fatali già da adesso. 14 – 20 il parziale. Anche la seconda frazione non è ricchissima di emozioni. Si continua a sbagliare tanto e l’unico modo per fare canestro è combattere sotto canestro. Ci riescono benissimo i romani, non tanto i gialloneri (oggi più gialli che neri), ma si continua a lottare. San Severo 32 – Roma 35. La terza diecina di gara è più energica rispetto alle altre e lo testimoniano i numerosi falli tecnici dati sia ai giocatori sanseveresi e sia all’Eurobasket che, passo dopo passo, aumenta i giri del motore per un parziale, a metà del quarto, di 36 – 46. La Cestistica, invece, orchestra azioni abbastanza confusionarie e quando arriva alla conclusione manca di qualità. I miseri 7 punti in 10’ sono l’emblema assoluto. Guida meritatamente l’Atlante: 57 – 39. La storia della gara sembra già scritta, ma San Severo non si arrende e grazie alle giocate di Contento e Mortellaro prova a risucchiare punti: 48 – 59 a 5’ dalla conclusione. Il distacco, però, è eccessivo e ai capitolini basta solo controllare. Il tabellone finale è: 53 – 69.



Con ogni probabilità, il match previsto per mercoledì 24 contro la Lux Chieti sarà rinviato per indisponibilità, a causa del Covid19, dei giocatori chietini. Si attendono comunicazioni ufficiali.

Credits foto: Antonio Giammetta

Il tabellino

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Atlante Eurobasket Roma 53-69 (14-20, 18-15, 7-22, 14-12)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Marco Contento 12 (3/7, 1/4), Rotnei Clarke 11 (2/5, 1/10), Chris Mortellaro 11 (5/5, 0/0), Andy Ogide 6 (1/6, 1/4), Riccardo Bottioni 4 (1/1, 0/1), Marco Maganza 4 (1/4, 0/0), Iris Ikangi 3 (1/4, 0/2), Michele Antelli 2 (1/2, 0/0), Emidio Di donato 0 (0/1, 0/1), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/0), Simone Franciosi 0 (0/0, 0/0) – Coach: Nicolas Panizza

Tiri liberi: 14 / 21 – Rimbalzi: 29 5 + 24 (Chris Mortellaro, Andy Ogide 8) – Assist: 10 (Rotnei Clarke 3)

Atlante Eurobasket Roma: Jamal Olasewere 18 (8/16, 0/0), Roberto Gallinat 15 (5/6, 0/1), Alexander Cicchetti 10 (3/5, 0/2), Eugenio Fanti 7 (2/2, 1/2), Gabriele Romeo 6 (2/5, 0/2), Lorenzo Bucarelli 6 (2/3, 0/2), Janko Cepic 5 (0/1, 1/3), Daniele Magro 2 (1/4, 0/0), Valerio Staffieri 0 (0/2, 0/1), Kenneth Viglianisi 0 (0/2, 0/1) – Coach: Damiano Pilot

Tiri liberi: 17 / 21 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Alexander Cicchetti 7) – Assist: 10 (Gabriele Romeo 3)

Ciro Mancino

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo