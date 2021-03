CALCIO SERIE C – IL FOGGIA FERMATO IN CASA DALLA VITERBESE

di Lino Mongiello

Foggia, 21 marzo 2021. Termina in parità la gara tra Foggia e Viterbese (1-1) al termine di una gara dai due volti. Il Foggia, ai punti, avrebbe sicuramente meritato i tre punti, a differenza della squadra laziale che ha badato esclusivamente a difendersi e a cercare di piazzare in contropiede il colpo vincente. Purtroppo Mister Marchionni, con gli uomini contati, è stato costretto ad operare numerosi cambi rispetto alla consueta formazione tipo e pur non avvertendosi l’assenza di Gavazzi in difesa, l’unica disattenzione del reparto è costato l’1-1. Nella prima frazione il Foggia, nonostante la buona verve di Rocca e Vitale a centrocampo e il gran lavoro di Dell’Agnello e D’Andrea, non è riuscito a sfondare anche perché gli ospiti hanno dimostrato solidità in difesa, sfruttando l’esperienza dei suoi uomini. In un paio di occasioni Dell’Agnello avrebbe meritato la concessione del penalty e al terzo fallo subito in area, trattenuta di Camilleri (40’), finalmente il Sig. Arena ha assegnato la massima punizione. La trasformazione di Rocca (41’) dagli undici metri è stata impeccabile ed ha portato il Foggia in vantaggio. Ad inizio ripresa Marchionni ha dovuto sostituire Germinio con Agostinone per un infortunio e, al primo tentativo degli ospiti hanno subito il gol del pari. Sul preciso cross di Bianchi la difesa rossonera è rimasta imbambolata e Baschirotto (3’) di testa ha potuto indisturbatamente superare Fumagalli. Il gol del pareggio ha stroncato le gambe ai satanelli e il tecnico rossonero, per cercare di ravvivare il match e dare maggior creatività alla sua squadra, ha inserito Curcio pur non essendo il fantasista al meglio della condizione. L’innesto del goleador in effetti ha prodotto quanto sperato e in chiave offensiva il Foggia è cresciuto notevolmente. Proprio Curcio (16’) davanti a Daga non è riuscito a finalizzare. Ci ha provato anche Kalombo (22’) con un tiro cross sul quale Daga si è rifugiato in angolo. Ancora Curcio (26’ e 28’) sfortunato nelle conclusioni. E anche l’assist per Garofalo (32’) è chiuso con un diagonale di poco fuori bersaglio. Bravo ancora nel dispensare assist, Curcio ne ha avuto uno anche per Balde (36’) che ha stoppato la sfera ed ha sferrato un gran tiro che si stampato contro la traversa, negando la vittoria la seconda rete in campionato all’attaccante rossonero. Nel finale gli animi si sono surriscaldati. Qualche fallo di troppo degli ospiti, finalizzato più a spezzare il ritmo e portare a casa il prezioso pareggio ha innervosito oltre misura Marchionni, espulso per proteste a tempo ormai andato e due “gialli” ad Anelli e Fumagalli, lasciando impuniti i “provocatori”.

FOGGIA-VITERBESE 1-1

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli 6; Galeotafiore 6, Anelli 6, Germinio 6 (1’ st Agostinone 6); Kalombo 5.5, Vitale 6.5 (32’ st Balde 6), Garofalo 6, Rocca 6.5, Di Jenno 6; D’Andrea 6, Dell’Agnello 6 (13’ st Curcio 6).

In panchina: Di Stasio, Iorio, Moreschini, Dema, Iurato, Aramini, Pompa, Cardamone, Nivokazi.

Allenatore: Marchionni 6.

VITERBESE (4-3-3): Daga 6; Baschirotto 6, Markic 6 (35’ st De Santis sv), Camilleri 5.5, Bianchi 6; Bensaja 6, Salandria 6 (27’ st Adopo 6), Besea 5.5 (12’ st Palermo 6); Bezziccheri 6 (27’ st Simonelli 6), Tounkara 5.5, Murilo 5 (35’ st Porru sv).

In panchina: Bisogno, Ricci, Falbo, Sibilia, Rossi, Menghi.

Allenatore: Taurino 6.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco 6.

RETI: 41’ pt Rocca (rig.), 3’ st Baschirotto.

NOTE: giornata fredda con cielo nuvoloso, terreno in buone condizioni. Espulso al 49’ st l’allenatore del Marchionni per proteste. Ammoniti: Kalombo, Tounkara, Murilo, Besea, Garofalo, Bianchi, Anelli, Fumagalli. Angoli: 4-2. Recupero: 2′, 4′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.