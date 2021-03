GARGANO – TERRIBILE INCIDENTE, UN MORTO E UN FERITO

(ANSA) – FOGGIA, 21 MAR – Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente avvenuto in mattinata sulla strada statale 89, che da Foggia conduce a Manfredonia, all’altezza dello svincolo per Macchia. A quanto si apprende, si sono scontrate frontalmente due auto che viaggiavano su corsie opposte.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i medici del 118 e i Vigili del fuoco. Traffico rallentato nel tratto di strada. (ANSA).